9 Май 2020 2020-05-09T11:03:51+03:00

Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин поздравил с Днем Победы с МКС. ФОТО: ЦПК и. Ю.А.Гагарина

Героев ВОВ 9 Мая вспоминают и в космосе [видео]

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Космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин обратились сегодня, 9 мая, к россиянам с поздравлением в День Победы в Великой Отечественной войне. Поздравили всех с 75-летием Победы над фашизмом.

«Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдали все, что могли, а многие и свою жизнь», - сказал Анатолий Иванишин – 112-ый космонавт России, родившийся и выросший в Иркутске.

На МКС – невесомость и микрофон Иванишин передал Вагнеру, отпустив прибор в «полет».

«Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником!», - поздравил Иван Вагнер.

Напомним, сегодня ровно месяц как космонавты отправились в космическую экспедицию.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днем Победы прямо с МКС.Видео: Роскосмос

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