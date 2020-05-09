Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин поздравил с Днем Победы с МКС
Космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин обратились сегодня, 9 мая, к россиянам с поздравлением в День Победы в Великой Отечественной войне. Поздравили всех с 75-летием Победы над фашизмом.
«Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдали все, что могли, а многие и свою жизнь», - сказал Анатолий Иванишин – 112-ый космонавт России, родившийся и выросший в Иркутске.
На МКС – невесомость и микрофон Иванишин передал Вагнеру, отпустив прибор в «полет».
«Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником!», - поздравил Иван Вагнер.
Напомним, сегодня ровно месяц как космонавты отправились в космическую экспедицию.
Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днем Победы прямо с МКС.Видео: Роскосмос
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