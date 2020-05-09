9 Май 2020 2020-05-09T15:45:20+03:00

101-летнего ветерана ВОВ поздравили с Днем Победы концертом под его балконом в Иркутске. Фото: Олеся ПЕЛЬНОВА

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С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Они уходят… И так приятно видеть героев нашей страны, тех, кто подарил нам мирное небо над головой, в добром здравии. Так сегодня, 9 мая, 101-летний ветеран ВОВ Николай Антонович Зуев смог принять поздравления с Днем Победы, стоя на своем балконе. Концерт прямо под его окнами в Академгородке организовали в честь 75-летия праздника. Так поздравлять – издалека - воевавших на фронте было решено из-за режима самоизоляции, действующего на территории Приангарья из-за распространения коронавируса в регионе.

«Дедушка родился в 1918 году, в этом году ему исполнится уже 102 года», - рассказала «КП» внучка ветерана Олеся Пельнова. – «Мы все им очень гордимся»!

Сначала играла живая музыка, выступал саксофонист. Потом музыканта сменил артист, который исполнил несколько военных песен. Ветеран все это время при полном параде стоял на балконе и радовался такому вниманию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/778158" frameborder="0"></iframe> 101-летнего ветерана ВОВ поздравляют в День Победы в Иркутске.Видео предоставлено Олесей Пельновой

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ИСТОЧНИК KP.RU