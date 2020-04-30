93-летний ветеран из Иркутска отжался 75 раз, посвятив это 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Кроссовки, спортивное трико, футболка с надписью ГТО, рельефные мышцы и крепкое, как сталь рукопожатие. Нет, это все не о профессиональном спортсмене, который только что вышел из тренажерки, а о… 93-летнем иркутском ветеране Константине Познянском. Этого поджарого сибиряка, которого просто язык не поворачивается назвать дедушкой, в Иркутске знают, как самого почетного спортивного пенсионера области. Еще бы, ведь не каждый атлет может похвастать тем, что у него есть почетная грамота, подписанная лично министром спорта России и тем, что в его квартире уже не осталось места от кубков и медалей. А у Константина Михайловича все это есть!

Прошлой зимой «Комсомолка» рассказывала, как в своем почтенном возрасте ветеран Великой Отечественной войны на протяжении 60 лет каждое утро, и в снег и в зной, выходит на улицу с голым торсом, делает зарядку, и отжимается на спортплощадке. Тогда мы напросились на тренировку к Константину Михайловичу, которую он не стал отменять даже в 35-градусный мороз. А в январе этого года ветеран-спортсмен сам заглянул к нам в редакцию. Рассказал, что готовит небольшой буклет о себе, попросил фотографии с нашей совместной зарядки, и заодно поделился своими планами.

- Этой весной в честь 75-летия Победы очень хочу поставить рекорд – сделать без остановки 75 отжиманий, - признался нам тогда Константин Михайлович. – Думаю, в майские праздничные дни сделаю. А пока несколько месяцев буду усиленно тренироваться, чтобы не подкачать.

Перед отжиманиями нужно провести хорошую разминку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ради своей задумки Константин Познянский всю зиму, каждое утро делал зарядку на морозе, отжимался в квартире, постепенно наращивая количество подходов. В феврале он уверенно отбегал Лыжню России 2020, преодолев дистанцию в 5 километров, поучаствовал в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова, выбив из 100 баллов – 91(!) В общем, сделал все, чтобы, как говорят спортсмены, выйти на пик своей физической формы к маю. Но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Из-за режима самоизоляции, как известно, отменили все праздничные мероприятия и сам Парад Победы. Константин Михайлович, конечно расстроился. Поэтому, чтобы усилия ветерана не пропали зря, мы предложили ему поставить рекорд вместе. А почему нет? Задокументировать официально мы его, конечно, не сможем, но снять на видео и показать всем – легко. Вот и ветеран с радостью согласился.

Константин Михайлович сразу выбрал быстрый темпФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А я уже думал, рекорду не быть, ведь я так готовился, - обрадовался звонку корреспондента "КП-Иркутск" Константин Михайлович. - Приезжайте завтра же. Только с самого утра, ведь у меня обязательная зарядка.

С нее и начали, встретившись с ветераном на площадке рядом с его домом. Константин Михайлович, словно спринтер, выбежав из своего подъезда, начал разминать руки, таз, сделал несколько приседаний и сразу скомандовал нам делать как он.

- На хорошую разминку минут 15 точно надо, - бодро говорит пенсионер. – Давайте, снимайте куртку и за дело!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/776309" frameborder="0"></iframe> Ветеран из Иркутска Константин Познянский отжался 75 раз в честь Дня Победы.Юлия ПЫХАЛОВА

Хорошенько размялись, и вот, готовы к отжиманиям. Глядя на отличную физическую форму Константина Михайловича и его боевой настрой, я тревожно выдвигаю ему одну просьбу:

- Только вы мне не поддавайтесь, - прошу я ветерана.

– Ха, а я и не собирался, - смеется он в ответ.

То ли это было заранее заготовленная тактика, а может Константин Михайлович очень торопился побить рекорд, но темп для отжиманий он выбрал уж очень быстрый. Признаться, я за ним просто не успевал и отстал на целых 10 повторений. Первый круг, когда пенсионер позволил себе короткую остановку, не вставая, он завершил на отметке в 40 отжиманий. У меня же было всего 30. Отдышавшись несколько секунд, мой оппонент продолжил почти в том же темпе, но догнать со своими размеренными отжиманиями, я его уже не смог. Когда Константин Михайлович делал свой 75-й и даже 76-й раз, мне оставалось до финиша еще 10-12 повторений. Но, победителей и проигравших в нашем рекорде, конечно, нет.

Ветеран опередил журналиста на 10 повторенийФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Удалось! – вставая на ноги, восклицает Константин Михайлович и крепко жмет мне руку. – Для меня День Победы – это самый великий праздник. Я счастлив посвятить рекорд всем ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Поздравляю всех с Победой!

Спортивных позиций Константин Познянский не сдает с самого детства. Здоровым образом жизни он увлекся еще когда был дошколенком. В 6 лет он со старшими ребятами во дворе подтягивался на самодельном турнике, а в 7 лет смастерил себе коньки, привязав лезвия к валенкам и рассекал на корте.

- А еще я одним из первых в стране сдал нормативы ГТО, - добавляет Константин Михайлович. - Первый почетный значок получил в 1936 (!) году. Мне было всего 9 лет.

Есть рекорд!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подростком Константин Познянский занимался легкой атлетикой, лыжными гонками, бильярдом и всерьез мечтал стать профессиональным спортсменов. Но все карты спутала война. Отца забрали на фронт, а его с матерью и братом эвакуировали из украинского Чернигова, где они жили, в Сибирь - в Кемеровскую область. Там 14-летнему Косте о спорте пришлось на время забыть. Он,как мог, помогал матери по хозяйству: косил сено, копал картошку и заготавливал дрова. А еще вместе со сверстниками из школы строчил письма в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Но, не брали, пришлось дождаться, когда исполнится 17 лет.

- В Красную армию меня призвали только с третьей попытки - в июне 1944 года, - вспоминает он. - Направили в Харьковскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров фронтовой авиации. Там я стал курсантом. По ускоренной программе нас обучали бомбардировке, обстрелу противника. Но на фронт я и мои товарищи так и не попали, в боевых действиях не участвовали. Просто не успели. Весной 1945 года у нас должны были быть экзамены, мы сдавали зачеты, но там уже пришла Победа. Если бы война затянулась еще, конечно бы попали на фронт.

Константин Михайлович с грамотой от министра спорта России Павла КолобковаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск Константина Познянского перевели в звании старшего сержанта в новогодние праздники 1946 года. До 1957 года он служил в военно-геодезической части, где его, как самого спортивного, назначили отвечать за физподготовку личного состава. Тогда же он увлекся утренними зарядками. Говорит, что за 60 с лишним лет не пропустил ни одной тренировки.

- Будете ли готовиться к такому же рекорду на следующий год? - спрашиваем Константина Михайловича.

- Конечно, сдавать позиций я не собираюсь! – уверенно отвечает пенсионер. – Лыжи, спортивная стрельба, отжимания, буду стремиться везде улучшать результат.

Так Константин Познянский стреляет из пистолета.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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