Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске
Отмечать День Победы иркутянам впервые пришлось в режиме самоизоляции. Никаких Парадов, шествий Бессмертного полка, никаких народных гуляний и праздничного салюта. Но сибиряки не тот народ, который легко отчаивается. Иркутяне нашли выход и способы отметить праздник и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Так, многие сегодня присоединились к акции «Окна Победы». Выходили на балконы, выглядывали из окон и исполняли знаменитые военные песни – «День Победы», «Катюша». Видео, как это было, смотрите здесь.
Кто-то все-таки решил 9 Мая, надев маски, выйти из дома и отнести гвоздики – символ мужества – к Вечному огню или танку «Иркутский комсомолец». Свой – оригинальный способ поздравить земляков с Днем Победы нашли автомобилисты Иркутска. На площадке недалеко от Академического моста они выстроили машины в символичную для этого 9 Мая цифру – 75, так как в этом году страна отмечает 75-летие со Дня Победы. Смонтировали ролик и разместили в социальных сетях.
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