2020-05-09T17:41:05+03:00
День Победы в Иркутске

Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске

Таким образом они поздравили иркутян с 75-летием со Дня Победы
Мария КНЯЗЕВА
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Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске. .Фото: стоп-кадр с видео группы "Инцидент|Иркутск"Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске. .Фото: стоп-кадр с видео группы "Инцидент|Иркутск"
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Отмечать День Победы иркутянам впервые пришлось в режиме самоизоляции. Никаких Парадов, шествий Бессмертного полка, никаких народных гуляний и праздничного салюта. Но сибиряки не тот народ, который легко отчаивается. Иркутяне нашли выход и способы отметить праздник и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Так, многие сегодня присоединились к акции «Окна Победы». Выходили на балконы, выглядывали из окон и исполняли знаменитые военные песни – «День Победы», «Катюша». Видео, как это было, смотрите здесь.

Кто-то все-таки решил 9 Мая, надев маски, выйти из дома и отнести гвоздики – символ мужества – к Вечному огню или танку «Иркутский комсомолец». Свой – оригинальный способ поздравить земляков с Днем Победы нашли автомобилисты Иркутска. На площадке недалеко от Академического моста они выстроили машины в символичную для этого 9 Мая цифру – 75, так как в этом году страна отмечает 75-летие со Дня Победы. Смонтировали ролик и разместили в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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