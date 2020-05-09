Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске

9 Май 2020 2020-05-09T17:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Отмечать День Победы иркутянам впервые пришлось в режиме самоизоляции. Никаких Парадов, шествий Бессмертного полка, никаких народных гуляний и праздничного салюта. Но сибиряки не тот народ, который легко отчаивается. Иркутяне нашли выход и способы отметить праздник и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Так, многие сегодня присоединились к акции «Окна Победы». Выходили на балконы, выглядывали из окон и исполняли знаменитые военные песни – «День Победы», «Катюша». Видео, как это было, смотрите здесь.

Кто-то все-таки решил 9 Мая, надев маски, выйти из дома и отнести гвоздики – символ мужества – к Вечному огню или танку «Иркутский комсомолец». Свой – оригинальный способ поздравить земляков с Днем Победы нашли автомобилисты Иркутска. На площадке недалеко от Академического моста они выстроили машины в символичную для этого 9 Мая цифру – 75, так как в этом году страна отмечает 75-летие со Дня Победы. Смонтировали ролик и разместили в социальных сетях.

Читайте также:

Фото и видео Дня Победы в Иркутске 2020: как сибиряки отметили 9 Мая. Как отметили День Победы в Иркутске 9 Мая 2020 - яркие моменты праздника [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU