К акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители Иркутска

9 Май 2020 2020-05-09T18:46:27+03:00

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Почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне, во время режима самоизоляции в стране предложили, установив 9 Мая в окнах портреты воевавших родственников, исполнить песни «День Победы» и «Катюшу». Большинство жителей в городах Иркутской области решили присоединиться ко всероссийским акциям – украсили балконы и окна символикой Победы, в полдень пели песни с балконов, а вечером стали участниками еще одного праздничного флешмоба «Свет Памяти».

«Свет Памяти» зажегся в домах иркутян вечером 9 МаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время этой акции нужно было выключить в домах свет, подойти к окну или выйти на балкон и включить фонарик – обычный карманный или установленный в телефоне, да и сам телефон в этот момент мог стать необходимым источником света. И сибиряки зажгли в своих домах «Свет Памяти»: мы помним, мы гордимся и говорим «спасибо» всем, кто сумел сберечь нашу страну от фашизма.

Акцию "Свет Памяти" иркутяне поддержалиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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