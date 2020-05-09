2020-05-09T18:46:27+03:00
День Победы в Иркутске

К акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители Иркутска

«Свет Памяти» зажегся в домах иркутян вечером 9 Мая [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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К акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители ИркутскаК акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне, во время режима самоизоляции в стране предложили, установив 9 Мая в окнах портреты воевавших родственников, исполнить песни «День Победы» и «Катюшу». Большинство жителей в городах Иркутской области решили присоединиться ко всероссийским акциям – украсили балконы и окна символикой Победы, в полдень пели песни с балконов, а вечером стали участниками еще одного праздничного флешмоба «Свет Памяти».

«Свет Памяти» зажегся в домах иркутян вечером 9 Мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Свет Памяти» зажегся в домах иркутян вечером 9 МаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время этой акции нужно было выключить в домах свет, подойти к окну или выйти на балкон и включить фонарик – обычный карманный или установленный в телефоне, да и сам телефон в этот момент мог стать необходимым источником света. И сибиряки зажгли в своих домах «Свет Памяти»: мы помним, мы гордимся и говорим «спасибо» всем, кто сумел сберечь нашу страну от фашизма.

Акцию "Свет Памяти" иркутяне поддержали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акцию "Свет Памяти" иркутяне поддержалиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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