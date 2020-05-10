2020-05-10T04:17:38+03:00
Общество

Огонь памяти зажгли в День Победы в Ангарске

Его будут зажигать в определённые даты
Мария ОСИПОВА
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Огонь памяти зажгли в День Победы в Ангарске. Фото пресс-службы правительства Иркутской области.Огонь памяти зажгли в День Победы в Ангарске. Фото пресс-службы правительства Иркутской области.
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В Ангарске возле мемориала воинам-победителям, основателям Ангарска установили Огонь памяти. Это аналог Вечного огня, но гореть он будет не постоянно, а в определенные даты. В торжественной церемонии открытия Огня памяти принял участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Он отметил, что открытие Огня памяти именно у монумента первостроителям Ангарска – символично. Ведь Ангарск – город, рожденный Победой. Он появился на карте Иркутской области после войны, и строили город вернувшиеся с фронта солдаты.

- Огонь памяти будут зажигать в Ангарске в дни, определенные федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Ежегодно отмечается 17 таких дат, основной из них является День Победы, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кроме Дня Победы Огонь памяти можно зажигать еще шесть раз в году – в дни увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Это 23 февраля, 22 июня, 1 августа – в день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, 4 ноября – в День народного единства, 3 декабря – в День Неизвестного Солдата и 9 декабря – в День Героев Отечества.

Горение Огня памяти в эти дни должно осуществляться с 10.00 до 22.00 часов по местному времени. Исключение составляет День памяти и скорби 22 июня – в этот день Огонь памяти может гореть с 4.00 утра до 22.00 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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