Пьяный житель Бурятии ограбил ветерана войны в День Победы

10 Май 2020 2020-05-10T07:50:33+03:00

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Юбилейную медаль и подаренные от администрации деньги на День Победы украл у ветерана Великой Отечественной войны житель бурятского села Гремячинск. В день праздника он пришел к 92-летнему пенсионеру просить денег, однако получил отказ. Тогда мужчина решил ограбить фронтовика.

- Он увидел на столе памятную юбилейную медаль, которую ветерану войны торжественно вручили утром. Схватив медаль, мужчина выбежал во двор, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия.

Пенсионер бросился за ним и стал требовать, чтобы тот вернул награду. В этот момент ветеран держал в руках конверт с деньгами, которые ему подарили в администрации района. Он пытался спрятать деньги в карман, но успел – налетчик их увидел и начал вырывать деньги из рук пенсионера. Он повалил пожилого человека на землю, выхватил пакет с деньгами и был таков. Наживой грабителя стали три тысячи рублей.

Юбилейную медаль и подаренные от администрации деньги на День Победы украл у ветерана житель села Гремячинск. Фото: ГУ МВД Бурятии

Пенсионер немедленно позвонил в полицию. В течение часа грабитель был задержан. Им оказался 52-летний ранее судимый житель Прибайкальского района. На украденные деньги он успел купить выпивку, поскольку, когда его задержали, мужчина был пьян.

- Похищенные медаль и часть денег изъяли у подозреваемого и вернули ветерану, - пояснили в МВД Бурятии. – Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU