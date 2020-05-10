Число заразившихся коронавирусом в Иркутске 10 мая перевалило за 200

10 Май 2020 2020-05-10T08:23:24+03:00

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Иркутске увеличилось на 20 человек

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В Иркутске за сутки больных коронавирусом стало на 20 человек больше. Как сообщил оперативный штаб при министерстве здравоохранения региона, на утро 10 мая в областном центре зарегистрировано уже 214 больных Covid-19, хотя еще вчера было официально подтверждено 194 случая коронавируса.

Новые случаи коронавируса в Иркутске выявлены в обсерваторе среди транзитных пассажиров. Их стало на три человека больше по сравнению с 9 мая. Сейчас из обсерватора в Иркутске госпитализировано 18 человек (вчера было 15). Один новый случай коронавируса выявлен у жителя Иркутска, который прилетел из Москвы. Общее число привезенных из столицы случаев коронавируса на утро 10 мая в Иркутске – восемь.

Больше всего больных за сутки было выявлено среди контактов в Иркутске. К 108 контактным случаям в Иркутске за сутки прибавилось еще 16 человек. Инфекцию в городе от уже заразившихся людей на сегодняшний день подхватили 124 человека.

Иркутск продолжает лидировать по количеству выявленных случаев коронавируса в регионе. Напомним, по Иркутской области на утро 10 мая официально подтверждено 314 случаев Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU