2020-05-10T18:00:47+03:00
Происшествия

Крышу сорвало ветром со здания школы в поселке Жигалово

На восстановлении кровли работают 16 человек [фото]
Мария ОСИПОВА
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Крышу сорвало ветром со здания школы в поселке Жигалово.Крышу сорвало ветром со здания школы в поселке Жигалово.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сильный ветер оставил практически без крыши здание школы № 1 в поселке Жигалово Иркутской области. С кирпичной трехэтажки площадью 4 300 квадратных метров сорвало металлическую кровлю. Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы.

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибших и пострадавших нет.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Сообщение о происшествии поступило от оперативного дежурного ЕДДС Жигаловского района сегодня, 10 мая, в 20.20 часов, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – В районе был сильный ветер до 17 м/с, со здания сорвало металлическую кровлю, повреждено 600 квадратных метров.

К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Сейчас на место происшествия приехал мэр Жигаловского района и специалисты, которые будут восстанавливать кровлю. Всего задействовано 16 человек и пять спецавтомобилей, от МЧС работает три человека.

Основные работы по восстановлению кровли начнутся 11 мая. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Основные работы по восстановлению кровли начнутся 11 мая.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- В настоящий момент специалисты огородили территорию школы сигнальной лентой. Основные работы по восстановлению кровли запланированы на завтра, 11 мая, - сказали в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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