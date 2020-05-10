Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику

10 Май 2020 2020-05-10T17:53:36+03:00

А для молодежного центра предложил поискать другое здание

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске построить детскую поликлинику. Об этом он написал в своем официальном Instagram-аккаунте. Он отметил, что строительство нового медучреждения на этом месте будет лучшим и разумным решением.

- Новая поликлиника – насущная необходимость для этого микрорайона. Вокруг много жилых домов, строятся целые комплексы, а старая детская поликлиника на улице Шмидта, очевидно, морально устарела, - написал Игорь Кобзев.

Помимо поликлиники на месте закрывшегося в 2018 году кинотеатра предлагали создать молодежный творческий центр. И даже реконструкцию здания уже начали – укрепили строительные конструкции, внутри сняли все оформление. Напомним, план, как обновить здание и сделать комфортным для мероприятий и встреч, разработал Клуб молодых архитекторов Иркутска.

Предполагалось, что на первом этаже здания появится большой зрительный зал на 420 мест, где будут проходить концерты, спектакли и даже всевозможные выставки и соревнования. Там же должен был появиться центр молодежного творчества и коворкинг. На втором этаже планировали сделать малый зрительный на 180 человек и конференц-аудиторию.

Но, похоже, задумке молодых архитектор не дано осуществиться. Во всяком случае, на площадках бывшего кинотеатра. Зато, как заверил Игорь Кобзев, для молодежного центра обязательно подберут другое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU