2020-05-11T04:38:16+03:00
Общество

Ж/д переезд в Култуке закроют на два дня

Движение через железнодорожный переезд будет невозможно с раннего утра и до вечера
Мария КНЯЗЕВА
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Ж/д переезд в Култуке закроют на два дняЖ/д переезд в Култуке закроют на два дняФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Ремонт железнодорожных путей будут проводить на ж/д переезде в поселке Култук 13 и 15 мая. В связи с этим движение через него будет закрыто в эти два дня.

«На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД, расположенном в поселке Култук Иркутской области на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук – Монды движение будет ограничено с 07.00 утра до 20.00 вечера в указанные дни», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирских железных дорог.

Время указано местное. Если в эти дни вам нужно будет проехать там, придется планировать поездку с учетом ремонта путей. Стоит напомнить, что для автомобилей, чья высота ниже 3,4 метров есть возможность объезда ж/переезда под железнодорожным мостом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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