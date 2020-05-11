Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334. Это данные последней сводки оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выявлено еще 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, она обнаружена в 18 территориях региона.
Выписано домой после успешного лечения 85 жителей региона. Это тоже немало. К сожалению, медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти шестерых человек.
Больше всего вирус распространен в Иркутске, на его долю приходится две трети всех случаев коронавируса и большинство очагов. Число больных в областном центре далеко за 200. По последним данным, удалось вылечиться от инфекции всем больным в Осинском,Аларском и Нукутском районах.
Таково количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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