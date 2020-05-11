11 Май 2020 2020-05-11T05:51:55+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В больницах находятся 243 человека, количество заразившихся коронавирусом на 11 мая в Иркутске увеличилост

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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334. Это данные последней сводки оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выявлено еще 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, она обнаружена в 18 территориях региона.

Выписано домой после успешного лечения 85 жителей региона. Это тоже немало. К сожалению, медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти шестерых человек.

Больше всего вирус распространен в Иркутске, на его долю приходится две трети всех случаев коронавируса и большинство очагов. Число больных в областном центре далеко за 200. По последним данным, удалось вылечиться от инфекции всем больным в Осинском,Аларском и Нукутском районах.

Таково количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU