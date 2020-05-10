Почти 350 миллионов рублей получит Иркутская область из резервного фонда РФ на доплату врачам

Правительство Российской Федерации распределило финансовую помощь из резервного фонда, которая поступит в регионы страны и будет направлена на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году, утвердил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Согласно нему, Иркутская область в 2020 году на доплаты медикам получит более 348 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты будут давать за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь тем, у кого выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения.

Среди регионов Сибирского Федерального округа средства на доплату врачам получат также республики Тыва и Хакасия, Красноярский край и Омская область. Любопытно, что Иркутской области, в соответствии с документом, выделят больше всего средств. И не только среди субъектов СФО. Например, соседний Красноярский край получит 22 миллиона 679 тысяч рублей, а республика Бурятия – 61 миллион 926 тысяч рублей. Даже Санкт-Петербург на помощь врачам получит меньше, чем Иркутская область, – 183 млн 701 тысячу рублей.

Всего в документе правительства указано 49 субъектов, в которые будут направлены средства межбюджетных трансфертов. Общая сумма, выделенная из резервного фонда на доплату врачам, помогающим пациентам с коронавирусом – 3 миллиарда 154 миллиона 928 тысяч рублей.

Отметим, что в Иркутской области для лечения пациентов с коронавирусом задействовано семь инфекционных больниц. В медицинских учреждениях развернуто 1195 коек, сформирован кадровый резерв медицинского персонала. Как отметил глава Приангарья Игорь Кобзев, медицинские организации полностью подготовлены для приема больных и обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами.

- На оснащение коечного фонда и приобретение необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты, - сказал Игорь Кобзев.

Напомним, по данным на 10 мая в Иркутской области официально подтверждено 314 случаев коронавируса. Выздоровел 81 человек, умерло шестеро пациентов.

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