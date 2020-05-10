2020-05-10T13:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 350 миллионов рублей получит Иркутская область из резервного фонда РФ на доплату врачам

Выплаты будут давать медикам, которые лечат больных коронавирусом
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Почти 350 миллионов рублей получит Иркутская область из резервного фонда РФ на доплату врачамПочти 350 миллионов рублей получит Иркутская область из резервного фонда РФ на доплату врачамФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Правительство Российской Федерации распределило финансовую помощь из резервного фонда, которая поступит в регионы страны и будет направлена на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году, утвердил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Согласно нему, Иркутская область в 2020 году на доплаты медикам получит более 348 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты будут давать за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь тем, у кого выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения.

Среди регионов Сибирского Федерального округа средства на доплату врачам получат также республики Тыва и Хакасия, Красноярский край и Омская область. Любопытно, что Иркутской области, в соответствии с документом, выделят больше всего средств. И не только среди субъектов СФО. Например, соседний Красноярский край получит 22 миллиона 679 тысяч рублей, а республика Бурятия – 61 миллион 926 тысяч рублей. Даже Санкт-Петербург на помощь врачам получит меньше, чем Иркутская область, – 183 млн 701 тысячу рублей.

Всего в документе правительства указано 49 субъектов, в которые будут направлены средства межбюджетных трансфертов. Общая сумма, выделенная из резервного фонда на доплату врачам, помогающим пациентам с коронавирусом – 3 миллиарда 154 миллиона 928 тысяч рублей.

Отметим, что в Иркутской области для лечения пациентов с коронавирусом задействовано семь инфекционных больниц. В медицинских учреждениях развернуто 1195 коек, сформирован кадровый резерв медицинского персонала. Как отметил глава Приангарья Игорь Кобзев, медицинские организации полностью подготовлены для приема больных и обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами.

- На оснащение коечного фонда и приобретение необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты, - сказал Игорь Кобзев.

Напомним, по данным на 10 мая в Иркутской области официально подтверждено 314 случаев коронавируса. Выздоровел 81 человек, умерло шестеро пациентов.

Когда и как начнут снимать ограничения в Иркутской области

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая: в областном центре больше 200 больных (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Батюшка каждый год болел пневмонией, а к аппарату ИВЛ его не подключали»: 91-летний отец Василий с Полесья перенес коронавирус и выздоровел
Сейчас батюшка дома, где о нем заботятся родные. Как он заболел, неизвестно - к нему всегда шло много людей, он всех поддерживал и за всех молился
Демограф Владимир Школьников: Реальную картину, как Европа проходит пандемию коронавируса, мы увидим только через месяц – полтора
Обозреватель «КП» Александр Милкус беседует со специалистом по смертности Института демографических исследований Макса Планка, научным руководителем Международной лаборатории исследования населения и здоровья Высшей школы экономики
Новости 24
Природоохранная прокуратура требует закрыть турбазу в Большом Голоустном
Спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников отмечает день рождения
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске 10 мая перевалило за 200
Пьяный житель Бурятии ограбил ветерана войны в День Победы
Один пожар вблизи леса потушили за сутки в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 10 мая увеличилось до 314 человек
Число больных коронавирусом в Бурятии на 10 мая увеличилось до 620 человек
Огонь памяти зажгли в День Победы в Ангарске
К акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители Иркутска
Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске
Мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя 9 мая открыли в Иркутске
101-летнего ветерана ВОВ поздравили с Днем Победы концертом под его балконом в Иркутске
Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин поздравил с Днем Победы с МКС
Вывозной рейс для россиян из Китая приземлится в Иркутске
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Киренске
Цветы в День Победы возложили к Вечному огню в Иркутске
Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 9 мая в Иркутской области
10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской области