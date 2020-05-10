Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая: в областном центре больше 200 больных

С каждым днем в Иркутской области регистрируется все больше случаев коронавируса. Напомним, на утро 10 мая число заразившихся коронавирусом в регионе составило 314 случаев. За сутки зафиксирован рекордный прирост – плюс 25 человек. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области 10 мая, больных прибавилось в Иркутске, Иркутском и Усть-Удинском районах.

Причем, в Иркутске число заразившихся коронавирусом перевалило за 200 человек. Областной центр по-прежнему остается лидером по количеству инфицированных Covid-19. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая, в областном центре зарегистрировано уже 214 больных. За сутки больных в Иркутске стало сразу на 20 человек больше. Выявлены три новых случая среди транзитных пассажиров в обсерваторе – теперь их 18 человек. Один случай привезен из Москвы и еще 16 случаев – контактные больные в Иркутске.

Стоит отметить, что из 214 случаев коронавируса в Иркутске большинство заразились в городе от контактов с другими заболевшими – таких пациентов в Иркутске сейчас 124. Остальные случаи, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая, завезены из Дагестана, Таиланда, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Новосибирска, Забайкальского края, Камчатки.

В Иркутском районе, как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая, прибавилось четыре больных: один приехал из Москвы и один случай – контактный. Прибавилось и количество выздоровевших – если вчера из больниц было выписано четыре жителя Иркутского района, то сегодня их уже шесть. При этом, Иркутский район остается на втором месте по числу выявленных случаев заболевания.

Больные прибавились в Иркутске, Иркутском районе и Усть-Уде. Фото: оперштаб по коронавирусу в Иркутской области.

Еще один случай был выявлен за сутки в Усть-Удинском районе. Это человек, который контактировал с заболевшим. Всего в Усть-Удинском районе зафиксировано два случая коронавируса.

Третье место по числу больных Covid-19 в регионе занимает Ангарск. Там, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая, зафиксировано 16 случаев инфекции, шесть человек уже выздоровели. Далее идет Усть-Илимск с количеством инфицированных 14 человек, и замыкают пятерку лидеров Черемхово и Братск – там зафиксировано по восемь случаев заражения Covid-19. При этом в Черемхово выздоровело уже шесть человек, а в Братске пока только один.

На сегодняшний день в регионе выздоровело от коронавируса всего 81 человек. Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая, за сутки два человека выздоровели в Иркутском районе и один – в Осинском. Теперь в Осинском районе больных нет, а всего там было зафиксировано четыре случая. Так же полностью вылечились от коронавируса жители Нукутского и Аларского районов – там были зафиксированы единичные случаи заболевания.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 мая.

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