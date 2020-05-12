354 случая заражения коронавирусом подверждено 12 мая в Иркутской области
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая. План выхода их режима повышенной опасности, конечно, разработали, принять его собираются на этой неделе. Однако, пока ситуация в регионе не стабилизируется послаблений не предвидится. А количество заразившихся коронавирусом в Приангарье продолжает расти. По данным на утро 12 мая заболевших уже 354. Прирост за сутки - 20.
«254 человека сейчас находятся в больницах и получают необходимое лечение, из них 38 переведены в лечебные учреждения из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Выздоровели за сутки 9 сибиряков, всего же справиться с инфекцией удалось 94 нашим землякам. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без смертей – 6 человек с начала распространения коронавируса в Иркутской области скончались.
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