Коронавирус в Иркутске, 12 мая: скоро откроются бани и небольшие магазины

Коронавирус в Иркутске, 12 мая. Сегодня главное – даже не число заражений коронавирусом, хотя последняя цифра – 334 (обновляется). Событием для всех стало решение об отмене с сегодняшнего дня периода нерабочих дней. Что при этом все-таки не отменяет режим самоизоляции, каким бы парадоксальным это не казалось. Разбираемся по порядку.

Коронавирус в Иркутске: режим самоизоляции продлен до 31 мая

Что касается режима самоизоляции, то в Иркутской области и по всей Сибири он продлен до 31 мая. Основные требования его остаются в силе: максимально жесткие ограничения для пенсионеров и страдающих серьезными хроническими заболеваниями, требования соблюдения социальной дистанции, необходимость носить маски, мыть руки тщательно и обрабатывать поверхности антисептиком, исключить массовые мероприятия.

«Мы все понимаем, как важно постепенно ослаблять установленные ограничительные меры, однако решения должны быть взвешенными и в полной мере соответствовать санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе», - заявил заявил полпред в СФО Сергей Меняйло на совещании с главами регионов накануне, 11 мая.

Меры в регионе будут постепенно ослаблять. Но именно постепенно.

По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, именно сейчас в Сибири, где ситуация благополучней всего, болезнь пошла в рост. Ежедневно за последние трое суток число зараженных по округу превышает 300 человек, включая вахтовых рабочих, которые возвращаются из Якутии. В среднем по округу на 100 тысяч населения выявляется 28,4 случаев. (подробности)

Коронавирус в Иркутске, 12 мая: введут ли масочный режим

Вопрос остается открытым. А между тем, маски обязали носить жителей более 50 регионов России. Возможно, в скором времени такие санитарно-эпидемиологические требования начнут действовать и на территории Иркутской области.

«В связи с ростом заболеваемости обсуждается вопрос об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте», - сообщает пресс-служба Иркутской области. – «Решение будет принято в ближайшие дни».

Конечно, мера это вынужденная. Однако, если в первые две недели режима самоизоляции жители все как один надели маски, то сейчас их носят не все. (подробности)

Коронавирус в Иркутске, 12 марта: первыми откроют бани и магазины

Поэтапный план выхода из режима самоизоляции в регионе уже подготовлен. И в числе первых предприятий, которые значатся в дополнительном перечне – бани. Не потому, что ратуют за горожан, которые любят помахать веничком. А потому что – о пользе санитарии и гигиены. Для многих городские бани до сих пор единственная возможность нормально помыться, если не дома в тазике. Ее у всех в частном секторе есть бани. А еще имеется достаточно неблагоустроенных и полублагоустроенных домов.

«На первом этапе предлагается снять ограничение с работы бань, предприятий бытового обслуживания, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Также разрешить занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более двух человек с соблюдение социальной дистанции».(подробности)

Утвердить план собираются на этой неделе. Тогда же станет ясно, когда наступит какой из этапов.

Но и при этом работает большинство предприятий. По статистике, в регионе действуют 76,8% компаний с численностью сотрудников более 640 тыс. человек. В сфере малого бизнеса продолжают деятельность около 48% индивидуальных предпринимателей, в их бизнесе занято более 32 тыс. человек. С сегодняшнего дня вышел на работу авиазавод.

Иркутская область на 9 месте по распространенности коронавируса в Сибири

Вот любопытная статистика. В среднем по Сибири на 100 тысяч населения приходится 28,4 случаев COVID-19, по России – 150, самые высокие показатели из числа соседних территорий – 86 сохраняются в Хакасии.

На второе место по распространенности заболевания вышла Тыва. В рейтинге у нее показатели еще меньше. Но буквально в последние дни Здесь, по последним данным, 144 случая болезни или 45 больных на 100 тысяч. Немногим лучше ситуация в Красноярском крае и в Новосибирской области. Замыкает эту печальную пятерку лидеров Барнаул. В Алтайском крае 707 случаев болезни или 30, 7 на 100 тысяч населения.

В этой ситуации положение дел в Иркутской области, где сегодня этот показатель 13,9 и Кемеровской области, где всего около 10 больных на 100 тысяч населения, не может не радовать.

"В Иркутской области ещё 4 мая этот показатель составлял 7,4. Сейчас, неделю спустя, он вырос почти в два раза и составляет 13 выявленных случаев на 100 тысяч человек, - сообщают в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. -Тем не менее, Иркутская область сохраняет предпоследнее 9 место в рейтинге распространённости коронавируса."

Коронавирус в Иркутске, 12 мая: карта распространенности коронавируса по Сибири.

Свою роль сыграл жесткий контроль за приезжими из регионов, где много случаев заболевания.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 12 мая.