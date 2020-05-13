13 Май 2020 2020-05-13T04:26:38+03:00

Пляж на заливе Якоби подготовят к открытию до 1 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако отдых на нем будет разрешен только если снимут режим самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Подготовка к пляжному сезону в Иркутске началась. Залив Якоби подготовят уже к 1 июня: водолазы очистят дно, установят буйки, на берегу поставят информационные щиты, сам берег засыплют песком.

«Также специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области проведут забор проб воды для исследования», - сообщает пресс-служба администрации г. Иркутска.

Если режим самоизоляции снимут 31 мая, тогда пляж откроется 1 июня. На территории будут работать спасатели. Стоит отметить, что этот пляж - единственно разрешенный в черте города. На других водоемах города купание запрещено. Там к началу лета установят сообщающие об этом таблички.

Читайте также:

Сибиряки по частям собирают старые компьютеры и раздают их многодетным семьям. Обычный строитель из Иркутска Александр Буравлев придумал такую акцию и привлек в свою команду племянника и внука [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU