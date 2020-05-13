Пляж на заливе Якоби подготовят к открытию до 1 июня
Подготовка к пляжному сезону в Иркутске началась. Залив Якоби подготовят уже к 1 июня: водолазы очистят дно, установят буйки, на берегу поставят информационные щиты, сам берег засыплют песком.
«Также специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области проведут забор проб воды для исследования», - сообщает пресс-служба администрации г. Иркутска.
Если режим самоизоляции снимут 31 мая, тогда пляж откроется 1 июня. На территории будут работать спасатели. Стоит отметить, что этот пляж - единственно разрешенный в черте города. На других водоемах города купание запрещено. Там к началу лета установят сообщающие об этом таблички.
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ИСТОЧНИК KP.RU