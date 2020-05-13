2020-05-13T04:26:38+03:00
Общество

Пляж на заливе Якоби подготовят к открытию до 1 июня

Однако отдых на нем будет разрешен только если снимут режим самоизоляции
Мария КНЯЗЕВА
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Пляж на заливе Якоби подготовят к открытию до 1 июняПляж на заливе Якоби подготовят к открытию до 1 июняФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подготовка к пляжному сезону в Иркутске началась. Залив Якоби подготовят уже к 1 июня: водолазы очистят дно, установят буйки, на берегу поставят информационные щиты, сам берег засыплют песком.

«Также специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области проведут забор проб воды для исследования», - сообщает пресс-служба администрации г. Иркутска.

Если режим самоизоляции снимут 31 мая, тогда пляж откроется 1 июня. На территории будут работать спасатели. Стоит отметить, что этот пляж - единственно разрешенный в черте города. На других водоемах города купание запрещено. Там к началу лета установят сообщающие об этом таблички.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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