13 Май 2020 2020-05-13T08:00:42+03:00

Вывозной рейс из Китая в Иркутск перенесли на 15 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Россияне должны были вернуться из Сицзяо в страну сегодня

Изменить размер текста: A A

Продолжаются вывозные рейсы граждан России из-за рубежа, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия границ. График вывоза утвержден, однако, в нем иногда случаются изменения. Сегодня, 13 мая, из Китая должны были прилететь в Иркутск более сотни человек.

«Рейс перенесли на 15 мая», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Иркутск».

Как сообщает Телеграм-канал Минкомсвязи РФ, вылет из аэропорта в Китае намечен на 20.10 по местному времени. Все зарегистрировавшимся пассажирам нужно прибыть в аэропорт не позднее 17.10.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: вахтовиков не пускать, масочный режим ввести, группы в детсадах увеличить (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU