2020-05-13T08:00:42+03:00
Общество

Вывозной рейс из Китая в Иркутск перенесли на 15 мая

Россияне должны были вернуться из Сицзяо в страну сегодня
Мария КНЯЗЕВА
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Вывозной рейс из Китая в Иркутск перенесли на 15 маяВывозной рейс из Китая в Иркутск перенесли на 15 маяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Продолжаются вывозные рейсы граждан России из-за рубежа, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия границ. График вывоза утвержден, однако, в нем иногда случаются изменения. Сегодня, 13 мая, из Китая должны были прилететь в Иркутск более сотни человек.

«Рейс перенесли на 15 мая», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Иркутск».

Как сообщает Телеграм-канал Минкомсвязи РФ, вылет из аэропорта в Китае намечен на 20.10 по местному времени. Все зарегистрировавшимся пассажирам нужно прибыть в аэропорт не позднее 17.10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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