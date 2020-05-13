Мой бизнес: Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу
Что предлагает государство и каков запрос предпринимателей в Иркутской области
Мой бизнес: Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу.
Изменить размер текста:
Ответы на эти и другие вопросы, в том числе, связанные с налоговыми льготами, слушайте в эфире радио “Комсомольская правда” 13 мая в 18:00.
В студии: Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области, Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области .
Слушайте нас на 91.5 FM в Иркутске, 99.5FM в Братске. Из любой точки мира сайт: irk.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU