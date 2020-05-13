2020-05-13T09:10:42+03:00
Общество

Мой бизнес: Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу

Что предлагает государство и каков запрос предпринимателей в Иркутской области
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Мой бизнес: Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу.Мой бизнес: Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу.
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Ответы на эти и другие вопросы, в том числе, связанные с налоговыми льготами, слушайте в эфире радио “Комсомольская правда” 13 мая в 18:00.

В студии: Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области, Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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