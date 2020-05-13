Житель Усолья зарезал подругу своей жены
Жестокое убийство произошло в Усолье-Сибирском в ночь на 12 мая. В подъезде жилого дома по улице Серегина 31-летний местный житель накинулся на подругу своей жены с ножом и нанес ей несколько ударов. 32-летней пострадавшей вызвали медиков, но спасти ей жизнь не удалось. От полученных ранений она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Преступника задержали по горячим следам.
- Мотив нападения устанавливается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По предварительной информации, мужчина в момент нападения был пьян. Усольский городской суд уже избрал ему меру пресечения. Дожидаться суда задержанный будет под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU