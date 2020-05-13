Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Тайшете

13 Май 2020 2020-05-13T19:42:11+03:00

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Коронавирус добрался еще до одной территории Иркутской области. Первый случай заражения инфекцией 13 мая подтвердился в Тайшете.

- По информации главврача Тайшетской центральной больницы Марины Лазаревой, пациент прибыл из территории, зараженной COVID-19, - сообщается на сайте администрации Тайшета. - Возраст пациента до 45 лет. Лечиться больной будет в Братске, куда в ближайшее время его планируют перевезти. В Тайшетском районе утром 14 мая проведут оперштаб.

Тем временем, в Иркутской области, по данным на утро 13 мая, 380 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки прибавилось 26 зараженных. Госпитализировано 274 человека, в том числе 40 - из обсерваторов. Самое большое количество заболевших по-прежнему в областном центре. Есть и хорошие новости: выздоровели и выписались из больниц в общей сложности 100 пациентов, у которых был коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU