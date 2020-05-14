2020-05-13T20:44:05+03:00
Общество

В Усть-Куте заболели коронавирусом вахтовики

Они приехали на стройку
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В Усть-Куте заболели коронавирусом вахтовики.В Усть-Куте заболели коронавирусом вахтовики.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О том, что в северном Усть-Куте обнаружены два очага инфекции среди вахтовиков, несмотря на соблюдение компанией всех требований безопасности, рассказала на депутатском штабе и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Из Усть-Кута девять заболевших уже направлены в Братск, скоро туда же доставят еще 23 человека. Между тем, по предположениям медиков, число заболевших во втором очаге вырастет до 40 человек. На место уже вылетел десант врачей -эпидемиологов и инфекционистов под руководством замминистра здравоохранения региона.

Пресс-служба Иркутской нефтяной компании сообщила, что принимаются все меры для локализации заболевания у подрядчиков.

«Оперативно определен круг людей, контактировавших с заболевшими. Все сотрудники подрядной организации изолированы, находятся под наблюдением врачей. Инфицированные сотрудники переносят болезнь с незначительными симптомами или бессимптомно, – говорится в сообщении пресс-службы. – ИНК обеспокоена сложившейся ситуацией. Компания окажет помощь в эвакуации».

Напомним, что Валентина Вобликова обратила внимание — все необходимые меры были приняты, включая 14 дней обсерватора и двукратное тестирование. Чтобы понять, откуда пошло заражение и не допустить разрастания очага, проверят здоровье всех, кто работает на объектах, где работали люди, заразившиеся коронавирусом. Пройдет тщательная санобработка.

Кстати, накануне принято решение, что Иркутская область на 10 дней закрывает прием вахтовиков на севера. Это время необходимо, чтобы проверить здоровье всех контактных и выяснить пути заражения. Совсем оставить предприятия регионы без смены работающих вахтой людей нельзя. Хотя и было рекмендовано максимально удлинить сроки работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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