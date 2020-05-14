На севере Иркутской области выпал снег: водителей просят отказаться от поездок

14 Май 2020 2020-05-14T06:30:03+03:00

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В Братске в ночь на 14 мая неожиданно вернулась зима. В соцсетях братчане выкладывают фото и видео с заснеженных улиц и предупреждают друг друга быть осторожными на дорогах. Просят отказаться от дальних поездок и полицейские.

- Из-за неблагоприятных погодных условий в северных районов Приангарья, просим водителей особое внимание обратить на техническую подготовленность автомобиля, - отметили в ГУ МВД России по Иркутской области. - На заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части снижается. Соблюдайте скоростной режим!

Также инспекторы ГИБДД призывают автолюбителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, и обязательно пристегиваться ремнем безопасности. А детей перевозить только в специальных удерживающих креслах.

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ИСТОЧНИК KP.RU