2020-05-14T12:23:38+03:00
Происшествия

Угонщик, протаранивший около 10 автомобилей на парковке в Иркутске: «Я выпил и захотел покататься»

В отношении 26-летнего мужчины, который разбил машины в микрорайоне Березовый, возбуждено уголовное дело [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Угонщик, протаранивший около 10 автомобилей на парковке в Иркутске: «Я выпил и захотел покататься». Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиУгонщик, протаранивший около 10 автомобилей на парковке в Иркутске: «Я выпил и захотел покататься». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Иркутские полицейские опубликовали видео допроса 26-летнего иркутянина, который в ночь на 14 мая устроил переполох в одном из дворов микрорайона Березовый. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как пьяный мужчина попытался угнать припаркованный ВАЗ, но звука двигателя своих Жигулей услышал хозяин машины. Он в чем был выбежал из квартиры и попытался задержать угонщика, который, пытаясь скрыться, нажал на газ и протаранил несколько рядом стоящих машин, после чего был обезврежен подбежавшими владельцами автомобилей.

Фото: "ДТП 38RUS"

Фото: "ДТП 38RUS"

- Вместе с другом я выпил бутылку водки 0,5 и две бутылки пива по 1,5 литра, - рассказывает угонщик, под глазами которого словно фонари светятся два синяка. – Друг ушел спать, а я пошел и угнал Жигули. Зачем? Хотел покататься.

При этом уже протрезвевший мужчина признался, что водительских прав у него нет, а сколько точно машин разбил, он не знает. В соцсетях местные жители пишут, что разбитых автомобилей может быть около 8-10.

- Полицейские продолжают принимать заявления от потерпевших, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Угон".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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