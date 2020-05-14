Пьяный угонщик протаранил около 10 автомобилей на парковке в Иркутске

От звуков скрежета металла и сработавшей сигнализации во дворе, в ночь на 14 мая подскочили со своих кроватей жители одного из домов микрорайона Березовый в Иркутске. Выглянув в окна, жильцы обомлели: с десяток припаркованных машин под окнами были разбиты. Неизвестный лихач протаранил их прямо на стоянке во дворе. При этом хозяева автомобиля смогли быстро выскочить на улицу и задержать горе-водителя.

Точное количество разбитых машин устанавливается. Фото: группа "ДТП 38RUS"

Подробности инцидента выяснили уже прибывшие полицейские. Оказалось, что ночью от звука двигателя своего ВАЗа проснулся один из жильцов дома. Он выглянул в окно и увидел, что за руль его машины проник неизвестный, который пытается ее угнать. Мужчина в чем был выбежал из квартиры и попытался задержать угонщика, который, пытаясь скрыться, нажал на газ и протаранил несколько рядом стоящих машин, после чего был обезврежен.

- Автомобиль пытался угнать пьяный 26-летний иркутянин, у которого уже были проблемы с законом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его отправили в изолятор временного содержания.

Фото: группа "ДТП 38RUS".

Сколько точно повредил машин угонщик, пока неизвестно. Полицейские продолжают принимать заявления от потерпевших. В соцсетях местные жители пишут, что разбитых машин может быть около 8-10. Судя по снимкам, которые публикуют очевидцы, повреждения у автомобилей разные. У одних поцарапаны бампера, у других и вовсе выбиты стекла. Ремонтировать их скорее всего, хозяева будут за счет виновника.