15 Май 2020 2020-05-15T04:33:20+03:00

Три пожара в лесах Иркутской области потушили за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Причиной двух из них стали грозы

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В Иркутской области продолжается ежедневный авиамониторинг лесов, что позволяет быстро реагировать на лесные пожары. Так за минувшие сутки в Приангарье обнаружили и потушили сразу три очага возгорания. Находились они в Черемховском, Чунском и Тулунском районах.

«Общая площадь всех ликвидированных очагов составляет 19 га, девять из которых покрытая лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

«Взять в кольцо» к утру 15 мая получилось один природный очаг в Чунском районе. Его площадь 5 гектаров. Причиной обоих возгораний в Чунском районе стали грозы, а в том, что горел лес в Черемховском и Тулунском районах виноваты местные жители, так сообщают региональные власти со ссылкой на Иркутскую базу авиационной охраны лесов.

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