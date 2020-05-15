Три пожара в лесах Иркутской области потушили за сутки
В Иркутской области продолжается ежедневный авиамониторинг лесов, что позволяет быстро реагировать на лесные пожары. Так за минувшие сутки в Приангарье обнаружили и потушили сразу три очага возгорания. Находились они в Черемховском, Чунском и Тулунском районах.
«Общая площадь всех ликвидированных очагов составляет 19 га, девять из которых покрытая лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
«Взять в кольцо» к утру 15 мая получилось один природный очаг в Чунском районе. Его площадь 5 гектаров. Причиной обоих возгораний в Чунском районе стали грозы, а в том, что горел лес в Черемховском и Тулунском районах виноваты местные жители, так сообщают региональные власти со ссылкой на Иркутскую базу авиационной охраны лесов.
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Андрей Николаевич Лабыгин - депутат Думы Иркутска по округу № 25
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