15 Май 2020 2020-05-15T05:52:40+03:00

Для медиков, лечащих больных коронавирусом, в Иркутской области открылась горячая линия по вопросам выплат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Те, кто сейчас «сражаются» на передовой – лечат больных коронавирусной инфекцией в Иркутской области, могут выяснить интересующие их детали о стимулирующих надбавках, позвонив по телефону горячей линии.

«Медики работают в непростых условиях эпидемии коронавируса. Именно от их профессионализма зависит, как быстро мы справимся с ней. Работа сложная, ответственная, поэтому принято решение о дополнительной оплате труда специалистов», - рассказала пресс-служба Правительства Иркутской области и.о. министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева.

Выплаты уже переводят на счета медработников. В регионе уже 796 медиков получили надбавки. Общая сумма выплат - 20,5 миллионов рублей. Их выделили из федерального и регионального бюджетов.

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КОНКРЕТНО

Свои вопросы медицинские работники могут задать по телефонам: +7 (3952) 265-184, +7 (3952) 265-186.

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ИСТОЧНИК KP.RU