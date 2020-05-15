Коронавирус в Иркутске, последние новости 15 мая: почему в городе много больных, на вахтах -карантин

Коронавирус в Иркутске, 15 мая. Буквально пару дней назад жители Иркутской области выдохнули - «Ну наконец-то!» Было объявлено о том, что Приангарье вошло в список тех 11 относительно благополучных территорий страны, где не нужно «завинчивать гайки» и вводить цифровые пропуска для похода в магазин. А наоборот, уже можно открывать небольшие магазины по торговле самыми разными товарами и ремонтные мастерские. И вдруг — только за один день 13 мая число больных вырастает сразу на 95 человек. Как оказалось, самый большой прирост дала вахта в Усть-Куте.

Коронавирус в Иркутске, 15 мая: На месторождениях — карантин

-Очень сложная ситуация складывается на сегодняшний день с вахтовиками в Усть-Куте - там за сутки добавилось 56 больных, - сообщил Игорь Кобзев на заседании оперштаба. - Несколько случаев – в Бодайбо. С сегодняшнего дня все перемещения вахтовиков должны быть приостановлены до особого распоряжения.

От Усть-Кута до месторождений — тысяча километров. Не преувеличиваем. Вертолетом — почти час. Машиной -вездеходом — несколько часов. Так что попасть туда непросто. Карантин обеспечат.

-Больных оттуда доставили в Усть-Кут, а потом вывезли в Братск, в больницу, - рассказывает мэр Усть-Кутского района Тамара Климина. - Но на месторождении есть и своя хорошая медслужба. Так что люди будут под контролем. Ну и мы надеемся, что вирус не зацепит местных жителей.

На месторождении развернут и палаточный, и стационарный госпитали. Вахтовики - это крепкие здоровые мужчины, в обязательном порядке проходившие медосмотр. Так что вспышку заболевания можно быстро остановить. Карантин на севере продлится столько, сколько нужно для этого.

Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм, работу обсерваторов и то, как доставляются туда прибывшие на работу.

Мне нужна полная картина, чтобы принять решение о дальнейших действиях, - сказал глава региона. - Мы должны провести полное тестирование всех работников на этих и других месторождениях на территории Иркутской области.

Организацию проб персонала на COVID 19, лечение больных и обеспечение их необходимыми медикаментами берут на себя не только медики региона, но и сами компании.

Коронавирус в Иркутске,15 мая: растет число больных в областном центре

В самом Иркутске с начала апреля поставлено около 300 диагнозов коронавирус. И, хотя медики не раз объясняли — причина этого в том, что в городе сходятся все транспортные пути, находятся самые крупные медицинские учреждения региона, все равно как -то не по себе. На город приходится больше половины больных.

И число это постоянно растет. Неделю назад, 7 мая, в Иркутске было 170 больных, а накануне, 14 мая — уже 271. На сотню больше. Почти так же подпрыгнуло и число заражений, которые медики называют «местными». Как будет распространяться коронавирус в Иркутске 15 мая — увидим.

-Местное распространение сегодня — основной путь передачи вируса, - объясняет и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. -Вот последние данные: 29% всех случаев «завезены» из других стран и городов. Еще 13% -это те, что заразились непосредственно от приехавших. А 58% больных не относятся ни к той, ни к другой категории. Они подхватили инфекцию где-то в городе. Например, в магазине.

Коронавирус в Иркутске, 15 мая: Почему нужны маски

Поэтому медики и призывают население использовать маски в общественных местах и в транспорте.

И в самом деле. Заразиться, если плюнуть на условности и не использовать средства защиты, можно легко. Из всех больных, которые сейчас проходят лечение, 65% вообще не имеют никаких симптомов. А вот передать инфекцию по цепочке могут.

-В этом и опасность, - говорит главный врач иркутского областного гериатрического центра Виктор Пустозеров. -Люди в возрасте старше 65 лет находятся в зоне риска, поскольку часто имеют хронические заболевания и сниженный иммунитет. Несмотря на постепенное снятие ограничений, им необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции, ограничить общение с родными и знакомыми, а также соблюдать все меры предосторожности при посещении магазинов.