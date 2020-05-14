Сибирячка, распространившая фейк о заболевшем коронавирусом главвраче, заплатит штраф

Раскошелиться на круглую сумму придется 38-летней жительнице Усолья-Сибирского, которая в начале апреля этого года распространила по соцсетям фейк о коронавирусе в регионе. Несмотря на то, что уже в то время в сети было много фейковой информации о COVID-19, женщина, услышав в одной из аптек информацию о том, что якобы главный врач «Усольской городской больницы» заболел короновиусом, пришла домой и сразу сообщила об этой информации в одну из групп в мессенджере. Проверять эту новость на достоверность у официальный источников, она, конечно, не стала.

Неудивительно, что в небольшом городе это сообщение дошло до главврача очень быстро. Доктор сразу связалась с организатором группы и попросила удалить сообщение. После этого она обратилась в полицию и предоставила сыщикам копию протокола лабораторных исследований, где было указано, что она абсолютно здорова и вообще не болела коронавирусом.

Найти распространительницу фейка оставалось делом техники. Женщина объяснила свой поступок тем, что пыталась проявить бдительность в связи со сложившейся обстановкой в России и в мире. Несмотря на это, ей грозил штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И вот, суд вынес свой вердикт.

- Женщина признана виновной в распространении недостоверной информации, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - Ей назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Добавим, что сибирячка уже не первая жительница Приангарья, которую привлекают к ответственности за распространение фейка. В апреле суд также на 30 тысяч рублей оштрафовал 20-летнюю студентку из того же Усолья-Сибирского. Ссылаясь на слова неизвестной медсестры, она сообщила, что якобы в Иркутске и Ангарске уже 35 зараженных. Хотя на самом деле, на тот момент заболевших по официальной сводке было гораздо меньше.

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