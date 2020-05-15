15 Май 2020 2020-05-15T17:47:08+03:00

Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Погибших и пострадавших нет

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар произошел днем, 15 мая на деревообрабатывающем предприятии по улице Хвойная в Усть-Илимске. В 16 часов там загорелся одноэтажный погонажный цех, внутри которого находилось оборудование и готовая продукция.

Пожарные прибыли на место через несколько минут. К этому моменту горела кровля цеха на площади 1000 квадратных метров

- Погибших и травмированных нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Потушить огонь на площади 1250 кв. м. удалось к 21.35 часам.

Во всех причинах ЧП предстоит разобраться экспертам, которые вскоре должны приступить к работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар уничтожил склад с 508 тоннами зерна в Боханском районе

Склад уничтожен на площади 720 квадратных метров. Там сгорели 508 тонн зерна. Также сгорел КамАЗ (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU