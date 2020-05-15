2020-05-15T17:47:08+03:00
Происшествия

Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Усть-Илимске

Погибших и пострадавших нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Крупный пожар произошел днем, 15 мая на деревообрабатывающем предприятии по улице Хвойная в Усть-Илимске. В 16 часов там загорелся одноэтажный погонажный цех, внутри которого находилось оборудование и готовая продукция.

Пожарные прибыли на место через несколько минут. К этому моменту горела кровля цеха на площади 1000 квадратных метров

- Погибших и травмированных нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Потушить огонь на площади 1250 кв. м. удалось к 21.35 часам.

Во всех причинах ЧП предстоит разобраться экспертам, которые вскоре должны приступить к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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