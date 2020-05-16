Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в Иркутске

16 Май 2020 2020-05-16T09:11:52+03:00

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Возможно, ситуация с недостроенным многоэтажным домом на улице Пискунова, в котором по-прежнему живут люди, разрешится уже в середине июня. Подробно о проблеме мы писали здесь. Накануне эксперты провели динамическое испытание строения и признали, что его конструкции работоспособны. Однако здание все равно имеет некоторые отклонения от строительных норм. В частности в нем 137 квартир, которые находятся в одном подъезде.

"Среди решений проблемы с недостроенным домом - его полная реконструкция или изъятие постройки в муниципальную собственность с выплатой компенсаций за жилье, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Для решения этого вопроса собрали межведомственную рабочую группу и провели три встречи с собственниками".

Специалисты рассмотрят все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. В начале июня состоится специальное заседание, на котором и решат судьбу многоэтажки на Пискунова.

ИСТОЧНИК KP.RU