2020-05-16T09:11:52+03:00
Общество

Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в Иркутске

Чтобы решить проблемы жильцов здания, сформировали рабочую группу
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в ИркутскеНедостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Возможно, ситуация с недостроенным многоэтажным домом на улице Пискунова, в котором по-прежнему живут люди, разрешится уже в середине июня. Подробно о проблеме мы писали здесь. Накануне эксперты провели динамическое испытание строения и признали, что его конструкции работоспособны. Однако здание все равно имеет некоторые отклонения от строительных норм. В частности в нем 137 квартир, которые находятся в одном подъезде.

"Среди решений проблемы с недостроенным домом - его полная реконструкция или изъятие постройки в муниципальную собственность с выплатой компенсаций за жилье, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Для решения этого вопроса собрали межведомственную рабочую группу и провели три встречи с собственниками".

Специалисты рассмотрят все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. В начале июня состоится специальное заседание, на котором и решат судьбу многоэтажки на Пискунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в Иркутске
Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартире
Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая увеличилось на 27
131 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области
Проезд по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября в Иркутске перекроют
Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Усть-Илимске
Российские ученые научились лечить рак без боли: метод используют на Анастасии Заворотнюк
2-летнего ребенка, который ночью вышел на улицу в одной рубашке, спасла пенсионерка из Иркутской области
Александр Ведерников избран председателем межконфессионального совета при ЗС
МЧС: 16-17 мая в Иркутской области будут заморозки
В Бодайбо рассказали о состоянии больных коронавирусом вахтовиков
Владельца перевернувшегося батута, где пострадали дети, осудят в Иркутске
Следователи начали проверку по факту обрушения балкона в Тулуне
Обсерватор в Академгородке закроют по просьбе ученых в Иркутске
Группа врачей-добровольцев из Иркутска вылетела на месторождения Усть-Кута
Мать, которая убила новорожденного, нашли по ДНК
Погоня за лихачом в Ангарске закончилась задержанием угонщика
Тридцать тысяч заплатит жительница Усолья-Сибирского за фейк о коронавирусе у врача
Сибиряк пострадал при обрушении балкона многоэтажки в Тулуне
Маски и перчатки иркутянам будут продавать при входе в магазины
Еще у 24 человек подтвердился коронавирус 15 мая в Иркутской области
Старший тренер ХК «Байкал-Энергия» Максим Блем покидает команду
Еще три человека с коронавирусом умерли 15 мая в Иркутской области
Для медиков, лечащих больных коронавирусом, в Иркутской области открылась горячая линия по вопросам выплат