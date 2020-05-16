Следователи разберутся в причинах невыплаты надбавок иркутским медикам

16 Май 2020 2020-05-16T16:15:45+03:00

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После видеообращения иркутских работников станции скорой медицинской помощи, которые возмутились тем, что им не выплатили обещанные надбавки в размере 25 и 50 тысяч рублей, в ситуации решили разобраться не только врио губернатора и представители минздрава, но и сотрудники следственного комитета.

"Начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

Следователям еще предстоит опросить медработников, чтобы выяснить все подробности ситуации. Но пока известно одно: работников "скорой помощи" услышали, и в течение суток им выплатят положенные доплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Напомним, врачам положена выплата в размере 50 тысяч рублей, а фельдшерам и водителям - 25 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU