В Саянске 14 пассажиров автобуса «Иркутск – Саянск» проверяют на коронавирус

17 Май 2020 2020-05-17T12:42:27+03:00

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В Саянске на коронавирус проверяют 14 пассажиров автобуса «Иркутск – Саянск» и еще 40 человек, которые контактировали с ними. Проверки начались после того, как у одного из пассажиров, который ехал до города Зима, выявили коронавирус.

- 11 мая на автобусе рейсом «Иркутск – Саянск» в 10 утра в Зиму приехал молодой человек, у которого был выявлен коронавирус, - рассказал мэр города Олег Боровский. – Этим утром он прилетел из Санкт-Петербурга, где учился в военном училище, и сразу же на автобусе поехал в Зиму. Пассажир вышел на стеле у города Зимы, его встречала супруга. Позже, по данным Роспотребнадзора, по результатам анализов у него обнаружен коронавирус.

Вместе с зиминцем в автобусе ехало еще 14 жителей Саянска, в том числе и его товарищ по училищу. Парень уже сдал анализ на коронавирус, но результатов пока нет – они будут известны позже. Чтобы он ни с кем не контактировал, родители сняли для молодого человека отдельную квартиру, сейчас он находится на самоизоляции.

Помимо военнослужащего, на коронавирус проверяют еще 13 пассажиров этого автобуса. По словам Олега Боровского, все они сдадут анализы и будут находиться на изоляции.

- Выяснилось, что водитель и значительная часть пассажиров автобуса были без масок, - пояснил мэр Саянска.

Уже установлено, что прибывшие в Саянск пассажиры контактировали как минимум с 40 людьми, которые теперь тоже уйдут на самоизоляцию и будут проверены на коронавирус. Помимо этого, в городе на самоизоляции уже находится 39 человек.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Саянске случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU