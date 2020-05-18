2020-05-18T04:28:33+03:00
Общество

Два пожара, вызванные грозой, действуют в лесах Иркутской области

За минувшие сутки потушить удалось 5 очагов
Мария КНЯЗЕВА
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Два пожара, вызванные грозой, действуют в лесах Иркутской областиДва пожара, вызванные грозой, действуют в лесах Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лес горел в Тулунском, Усть-Удинском, Черемховском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах. Последние 4 были обнаружены и ликвидированы в тот же день. Очаг в Тулунском районе горел с 16 числа.

«Общая площадь ликвидированных очагов составила 17 га, из которых 12 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Этим утром в лесах Приангарья полыхает два природных пожара в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Оба они находятся в труднодоступной местности. Вспыхнул огонь там из-за грозы. По данным на 18 мая, площадь возгораний – 35 гектаров, из них 15 гектаров – леса.

Авиамониторинг лесов региона с воздуха продолжается. Вчера три самолета Ан-2 и два Як-18 провели в небе более 25 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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