2020-05-18T06:06:55+03:00
Общество

До конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской области

Видно станцию невооруженным глазом будет только с наступлением темноты в Иркутске [расписание]
Мария КНЯЗЕВА
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До конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской областиДо конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской областиФото: Тимур ХАНОВ
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Иркутяне смогут уже сегодня, 18 мая, увидеть в небе пролетающую над городом МКС. Об этом накануне сообщил Роскосмос на официальной странице в Инстаграм. Сотрудники корпорации отметили, что до конца мая Международно-космическую станцию будет видно невооруженным глазом.

«До конца мая на большеи части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечернеи видимости МКС», - гласит пост в соцсетях. – «Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди (экипаж МКС – прим.авт) достаточно только в нужное время взглянуть на небо».

МКС будет выглядеть как яркая звездочка, пролетающая с юго-запада на юго-восток. Чтобы разглядеть ее у любителей астрономии есть всего несколько минут. Напомним, сейчас в космосе находится наш земляк – иркутянин Анатолий Иванишин. Для него это уже третий космический полет. График для Иркутсказдесь. Жители остальных городов Приангарья также могут узнать время пролета МКС, сменив в верхнем правом углу местоположение, и выбрать после на главной странице «Спутники-МКС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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