До конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской области

18 Май 2020 2020-05-18T06:06:55+03:00

Видно станцию невооруженным глазом будет только с наступлением темноты в Иркутске [расписание]

Изменить размер текста: A A

Иркутяне смогут уже сегодня, 18 мая, увидеть в небе пролетающую над городом МКС. Об этом накануне сообщил Роскосмос на официальной странице в Инстаграм. Сотрудники корпорации отметили, что до конца мая Международно-космическую станцию будет видно невооруженным глазом.

«До конца мая на большеи части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечернеи видимости МКС», - гласит пост в соцсетях. – «Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди (экипаж МКС – прим.авт) достаточно только в нужное время взглянуть на небо».

МКС будет выглядеть как яркая звездочка, пролетающая с юго-запада на юго-восток. Чтобы разглядеть ее у любителей астрономии есть всего несколько минут. Напомним, сейчас в космосе находится наш земляк – иркутянин Анатолий Иванишин. Для него это уже третий космический полет. График для Иркутска – здесь. Жители остальных городов Приангарья также могут узнать время пролета МКС, сменив в верхнем правом углу местоположение, и выбрать после на главной странице «Спутники-МКС».

Читайте также:

Самоизоляция в космос: Анатолий Иванишин из Иркутска летит на МКС (подробности)

Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин: «После приземления кажется, что разучился ходить» [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU