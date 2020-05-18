2020-05-18T12:25:45+03:00
Общество

Проезд по трассе «Вилюй» в Братском районе временно запретят 19 мая

Возможности объезда не будет
Мария КНЯЗЕВА
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Проезд по трассе «Вилюй» в Братском районе временно запретят 19 маяПроезд по трассе «Вилюй» в Братском районе временно запретят 19 маяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутской области в Братском районе во вторник, 19 мая, временно запретят движение по трассе «Вилюй». Проехать нельзя будет на участке Тулун-Братск, конкретно - 213 км, с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 15.30.

«Движение будет прекращено на время производства электромонтажных работ на строящейся воздушной линии электропередачи «БЛПК-Опорная» через автомобильную дорогу А-331 «Вилюй», - сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Возможности объехать не представится. Следите за дорожными знаками, соблюдайте скоростной режим, а также планируйте свой маршрут заранее, если 19 мая вам предстоит путь по трассе "Вилюй".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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