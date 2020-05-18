Проезд по трассе «Вилюй» в Братском районе временно запретят 19 мая

18 Май 2020 2020-05-18T12:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание, автомобилисты! В Иркутской области в Братском районе во вторник, 19 мая, временно запретят движение по трассе «Вилюй». Проехать нельзя будет на участке Тулун-Братск, конкретно - 213 км, с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 15.30.

«Движение будет прекращено на время производства электромонтажных работ на строящейся воздушной линии электропередачи «БЛПК-Опорная» через автомобильную дорогу А-331 «Вилюй», - сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Возможности объехать не представится. Следите за дорожными знаками, соблюдайте скоростной режим, а также планируйте свой маршрут заранее, если 19 мая вам предстоит путь по трассе "Вилюй".

Читайте также:

Водитель, который сбил пенсионерку в Ангарске и проехал по ней, ответит за это в суде. Его будут судить не только за нарушение правил, но и за покушение на убийство [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU