2020-05-18T12:05:36+03:00
Происшествия

Водитель, который сбил пенсионерку в Ангарске и проехал по ней, ответит за это в суде

Его будут судить не только за нарушение правил, но и за покушение на убийство [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Водитель, который сбил пенсионерку в Ангарске и проехал по ней, ответит за это в суде. Фото: "ДТП 38RUS"Водитель, который сбил пенсионерку в Ангарске и проехал по ней, ответит за это в суде. Фото: "ДТП 38RUS"
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Осенью весь Ангарск говорил о страшном ДТП, которое случилось ранним утром 21 октября 2019 года. Во дворе дома водитель Suzuki Swift заехал на тротуар и сбил идущую по нему 64-летнюю пенсионерку. То, что произошло потом, не укладывается ни в какие представления о человечности. Горе-водитель не только не остановился, чтобы помочь пострадавшей. Наоборот, он попытался удрать с места аварии. Неудачно повернув руль, он нажал на газ и еще раз проехался по лежащей на асфальте женщине.

С тяжелыми травмами ангарчанку отвезли в больницу. А водитель, поняв, что натворил, бросил автомобиль в одном из дворов и сбежал. Впрочем, полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, на которые попала авария, и опросив очевидцев, без труда задержали владельца Suzuki. Им оказался 34-летний нигде не работающий местный житель.

- В результате наезда пожилая женщина получила переломы ног и ребер, - уточняет СУ СК РФ по Иркутской области. - В рамках расследования уголовного дела следователям СК России проведен ряд следственных действий и экспертиз, которые позволили привлечь водителя к уголовной ответственности по всей строгости закона. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Да, у нее действительное переломы голени и таза, - рассказывала корреспонденту "КП-Иркутск" родственница пострадавшей сразу после ДТП. – Сейчас ее уже перевели в палату из операционного отделения, поставив аппарат Илизарова. Конечно, страшно попасть под машину всего в нескольких метрах от своего подъезда, она до сих пор не может отойти от шока.

Первую помощь женщине оказывали соседи, которые услышали шум и крики пострадавшей во дворе. Они вызвали и "Скорую помощь". Сейчас горожане ждут суд, который расставит все точки над и.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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