В Прибайкальском нацпарке начали выдавать разрешения на посещение маршрутов

18 Май 2020 2020-05-18T15:53:01+03:00

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Руководство «Заповедного Прибайкалья» приняло решение разрешить посещение маршрутов Прибайкальского национального парка. Документы, которые дают право находиться в нацпарке, начали выдавать 18 мая в участковых лесничествах. Их адреса и контакты можно уточнить на официальном сайте ведомства.

- Выдавая разрешения для посетителей, мы будем информировать их о профилактике распространения коронавируса, - сообщили в «Заповедном Подлеморье». – О том, что нужно соблюдать дистанцию в полтора метра во время прохождения маршрута, а в палатке может находиться один человек, не более.

Сотрудники нацпарка намерены контролировать эти условия, а также будут смотреть, есть ли у туристов медицинские маски, а также признаки ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU