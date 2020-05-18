2020-05-18T15:53:01+03:00
Общество

В Прибайкальском нацпарке начали выдавать разрешения на посещение маршрутов

Теперь можно ходить в походы
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: "Заповедное Прибайкалье".ФОТО: "Заповедное Прибайкалье".
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Руководство «Заповедного Прибайкалья» приняло решение разрешить посещение маршрутов Прибайкальского национального парка. Документы, которые дают право находиться в нацпарке, начали выдавать 18 мая в участковых лесничествах. Их адреса и контакты можно уточнить на официальном сайте ведомства.

- Выдавая разрешения для посетителей, мы будем информировать их о профилактике распространения коронавируса, - сообщили в «Заповедном Подлеморье». – О том, что нужно соблюдать дистанцию в полтора метра во время прохождения маршрута, а в палатке может находиться один человек, не более.

Сотрудники нацпарка намерены контролировать эти условия, а также будут смотреть, есть ли у туристов медицинские маски, а также признаки ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Прибайкальском нацпарке начали выдавать разрешения на посещение маршрутов
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