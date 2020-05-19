2020-05-19T04:24:27+03:00
Общество

Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской области

Площадь возгорания более 2000 кв.метров
Мария КНЯЗЕВА
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Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской областиДеревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Огонь вспыхнул около 6 утра сегодня, 19 мая, в микрорайоне Северный в поселке Чунском в Иркутской области. Загорелась кровля трехэтажного железобетонного здания, где располагается производственный цех деревообрабатывающего предприятия. К моменту прибытия пожарных огонь распространился уже на площади более 2000 кв. метров.

«Локализовать пожар на площади 2115 кв. метров удалось в 06.57 утра», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Тушение осложнялось тем, что внутри здания нет противопожарного водоснабжения, до пожарного водоема – 1 км».

Кроме того, кровля была покрыта битумной мастикой. С огнем боролись 17 человек на шести машинах. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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