Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской области

19 Май 2020 2020-05-19T04:24:27+03:00

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Огонь вспыхнул около 6 утра сегодня, 19 мая, в микрорайоне Северный в поселке Чунском в Иркутской области. Загорелась кровля трехэтажного железобетонного здания, где располагается производственный цех деревообрабатывающего предприятия. К моменту прибытия пожарных огонь распространился уже на площади более 2000 кв. метров.

«Локализовать пожар на площади 2115 кв. метров удалось в 06.57 утра», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Тушение осложнялось тем, что внутри здания нет противопожарного водоснабжения, до пожарного водоема – 1 км».

Кроме того, кровля была покрыта битумной мастикой. С огнем боролись 17 человек на шести машинах. Пострадавших нет.

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