Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской области
Огонь вспыхнул около 6 утра сегодня, 19 мая, в микрорайоне Северный в поселке Чунском в Иркутской области. Загорелась кровля трехэтажного железобетонного здания, где располагается производственный цех деревообрабатывающего предприятия. К моменту прибытия пожарных огонь распространился уже на площади более 2000 кв. метров.
«Локализовать пожар на площади 2115 кв. метров удалось в 06.57 утра», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Тушение осложнялось тем, что внутри здания нет противопожарного водоснабжения, до пожарного водоема – 1 км».
Кроме того, кровля была покрыта битумной мастикой. С огнем боролись 17 человек на шести машинах. Пострадавших нет.
Читайте также:
До конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской области. Видно станцию невооруженным глазом будет только с наступлением темноты в Иркутске [расписание]
189 вахтовиков больны коронавирусом в Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев призвал организации пересмотреть кадровую политику.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU