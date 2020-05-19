2020-05-19T05:01:48+03:00
Общество

Лес загорелся в Иркутской области из-за поджога сухой травы

За сутки в Приангарье потушили три лесных пожара
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Лиственный лес загорелся в Иркутской области из-за поджога сухой травыЛиственный лес загорелся в Иркутской области из-за поджога сухой травыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лесные пожары на площади в 33, 5 гектара потушили в Иркутской области накануне. Горели деревья в Усть-Удинском, Зиминском и Тулунском районах. Причем в Тулунском районе огонь перекинулся на лиственный лес из-за поджога сухой травы. Также по вине местных жителей произошел еще один пожар.

«Взятыми в кольцо» утром 19 мая остаются два природных пожара, вызванные грозами, в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Их тушат уже с 17 числа.

«Общая площадь этих двух возгораний 60 гектаров, в том числе 35 из них - лесной территории», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Тушили пожары 18 мая более ста человек на 20 машинах. Для своевременного обнаружения очагов в регионе продолжается авиапатрулирование лесов.

Читайте также:

Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской области. Площадь возгорания более 2000 кв.метров (подробности)

189 вахтовиков больны коронавирусом в Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев призвал организации пересмотреть кадровую политику.

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поправки в Конституцию РФ: семейные ценности и традиции в приоритете
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
Лес загорелся в Иркутской области из-за поджога сухой травы
Еще 48 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 19 мая в Иркутской области
Два миллиона масок раздадут бесплатно в Иркутской области
Деревообрабатывающее предприятие горело утром 19 мая в Иркутской области
Клиенты ВТБ теперь могут пользоваться порталом «Госуслуги» через он-лайн сервис банка
Штрафы за уход из обсерваторов в Иркутской области составят до 40 тысяч рублей
Больше всего больных коронавирусом в Сибири в Хакасии, меньше в Кузбассе
59 врачей заболели коронавирусом в Иркутской области
В Прибайкальском нацпарке начали выдавать разрешения на посещение маршрутов
Осужденный, сидя в ангарской колонии, обманывал автовладельцев на «продаже» машин
Глава Приангарья Игорь Кобзев поздравил стипендиатов губернатора
Штраф за уход из обсерватора в Иркутске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
Число заболевших вахтовиков за сутки увеличилось еще на 39 в Иркутской области
Бессимптомно переносят коронавирус 75% больных в Иркутской области
Проезд по трассе «Вилюй» в Братском районе временно запретят 19 мая
26 мая выйдет юбилейный номер «Комсомолки»
Водители, работающие в обсерваторах Иркутской области, получат доплату
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Депутаты ЗС настаивают на расширении перечня сфер бизнеса, которые получат поддержку в Иркутской области
Ушли гулять и не вернулись: два брата 9 и 10 лет пропали без вести в Улан-Удэ
Больные коронавирусом появились в Катангском районе
До конца мая наблюдать за МКС смогут жители Иркутской области
Комитет по бюджету рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на внеочередную сессию ЗС Иркутской области
Комиссии по аттестации судоводителей 18 мая возобновила работу в Иркутске