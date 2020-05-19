Лес загорелся в Иркутской области из-за поджога сухой травы

19 Май 2020 2020-05-19T05:01:48+03:00

За сутки в Приангарье потушили три лесных пожара

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Лесные пожары на площади в 33, 5 гектара потушили в Иркутской области накануне. Горели деревья в Усть-Удинском, Зиминском и Тулунском районах. Причем в Тулунском районе огонь перекинулся на лиственный лес из-за поджога сухой травы. Также по вине местных жителей произошел еще один пожар.

«Взятыми в кольцо» утром 19 мая остаются два природных пожара, вызванные грозами, в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Их тушат уже с 17 числа.

«Общая площадь этих двух возгораний 60 гектаров, в том числе 35 из них - лесной территории», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Тушили пожары 18 мая более ста человек на 20 машинах. Для своевременного обнаружения очагов в регионе продолжается авиапатрулирование лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU