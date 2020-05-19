2020-05-19T06:18:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

Об этом 19 мая сообщили региональные власти
Мария КНЯЗЕВА
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Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской областиСедьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Власти Иркутской области 19 мая сообщили о смерти еще одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это значит, что количество жертв новой коронавирусной инфекции в Иркутской области возросло до 7. Еще семеро с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Всего же, по данным на утро 19 мая, в Приангарье коронавирус был подтвержден уже 746 раз. Госпитализировано сейчас 572 человека, в их числе 195 вахтовиков, еще 65 были переведены на больничные койки из обсерваторов. 160 сибиряков уже вылечились и выписаны из больниц.

Прирост заболевших за сутки – 48 человек.

Напомним, что с завтрашнего дня в регионе начнет действовать масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя появляться в общественных местах и транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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