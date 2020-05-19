Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 мая:начато платное тестирование на антитела

Коронавирус в Иркутске, 19 мая. Если в целом в России количество заболевших COVID-19 стабилизировалось, то в Сибири, позднее включившейся в процесс, число заболевших растет быстрыми темпами. И Иркутская область, оставаясь на 9 месте ( из 10) по региону по распространенности заболевания ( этот показатель рассчитывают по числу больных на 100 тысяч населения) , тут не исключение.

Коронавирус в Иркутске на 19 мая: сколько в Сибири больных

- На 18 мая в Иркутской области выявлено 25 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - . Напоминаем, что показатель «число выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч человек» говорит о распространённости заболевания в регионе. К 18 мая почти везде в Сибири ситуация сложилась хуже, чем в Приангарье. Исключением стала только Кемеровская область. Она сохраняет последнее 10 место в рейтинге с показателем распространенности коронавируса 12,1 выявленных случаев на 100 тысяч жителей.

Самый высокий показатель по-прежнему у Хакасии — на 19 мая он составляет 119,4 выявленных случаев на 100 тысяч человек. На второе место по распространённости коронавируса взлетела республика Тыва, там зафиксировано 93,4 случая коронавируса на 100 тысяч. На третьем месте Красноярский край с показателем 65,1 случаев.

Однако за 20 дней этот показатель вырос в регионе в 6 раз. Увы, но это говорит о том, что коронавирус стремительно распространяется во всей Сибири.

Коронавирус в Иркутске, 19 мая: о вахтовиках

В регионе около 200 больных вахтовиков. Много. На месторождениях карантин. Запрещен въезд рабочих в регион до 28 мая, пока не снимется острота вспышки.

- Это наша общая ответственность. Тем более сейчас, когда регион начал постепенно выходить из режима самоизоляции. Трудоустраивайте местных жителей. Если требуются дефицитные специалисты, их, конечно, можно привлекать со стороны, но с соблюдением всех требований безопасности, - отметил Игорь Кобзев.

Об этом рассказала на пресс-конференции в режиме видеосвязи и.о. зампреда правительства Приангарья Валентина Вобликова.

- Мы ожидали, что пик в нашем регионе придется на 15 - 16 мая, - говорит она. - И в принципе все складывалось нормально, без резкого увеличения заболевших, но у 180 вахтовиков, увы, выявлен COVID-19. Очаг инфекции возник в Усть-Куте, уже есть случаи в Киренском и Бодайбинском районах. Люди прибывали на работу из других регионов и таким образом завезли заразу. На других крупных предприятиях такого всплеска удалось избежать, так как руководители успели разместить своих сотрудников на самоизоляцию в санаториях и лагерях. Тем не менее по решению оперштаба прием вахтовиков из других областей закрыт до 28 мая.

Коронавирус в Иркутске, 19 мая: среди заболевших 59 медиков

Среди пострадавших много и медиков. Все они, конечно, ежедневно рискуют здоровьем и каждые семь дней их тестируют на коронавирус Сейчас лечение проходят 59 врачей, медсестер, санитаров. Среди 20, которым разрешили лечиться дома амбулаторно ( в случае легкой симптоматики и если есть возможность самоизоляции ) большинство медики.

Коронавирус в Иркутске, 19 мая: 75% болеют бессимптомно

Причем большинство из тех, кого атаковал вирус, об этом даже и не узнали бы, не сдай они анализы. Болезнь проходит без всяких симптомов. Таких примерно 75%, еще 14% пациентов ощущают только типичные признаки легкого ОРВИ - небольшое повышение температуры, легкое першение в горле, насморк или кашель. Однако 11% подхватывают внебольничную пневмонию.

- Если брать ситуацию в целом по стране, то бессимптомно COVID-19 болеют 43 - 44%, - поясняет Валентина Вобликова. - Это хорошо с одной стороны, но с другой - это говорит о том, что люди могут являться носителями опасной инфекции и, сами того не зная, заражать других.

Коронавирус в Иркутске, 19 мая: начали делать анализы на антитела

Одна из иркутских клиник с 18 мая запустила тестирование крови на антитела. Напомним, именно их наличие доказывает, переболел человек коронавирусом или нет. Исследование доступно для всех, у кого нет симптомов ОРВИ. Направление от врача не требуется. Сдать кровь можно из дома, достаточно вызвать выездную бригаду. Стоимость - 1300 рублей.

Между тем первое тестирование на антитела другим методом -ИФА -диагностики уже провели и в Иркутском медуниверситете. Его задача - хотя бы приблизительно определить процент горожан, уже имеющих иммунитет. Правда, официально результаты еще не опубликовали, обещают в ближайшее время.

- По моей информации, среди тех, у кого выявлено наличие антител, - это люди, переболевшие также внебольничной пневмонией и ОРВИ, - заметила Валентина Вобликова.

Коронавирус в Иркутске, 19 мая: ходить в масках будем еще несколько месяцев

- Пока мы находимся на первом этапе снятия ограничений, - заключила Валентина Вобликова. - О переходе на второй даже речи не идет. Принято решение, что режим самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями сохранится на каждом этапе. Обязательным для всех останется соблюдение масочного режима и использование других средств индивидуальной защиты. К слову, маски стали уже привычным атрибутом многих горожан. И это, увы, надолго. По самому пессимистичному прогнозу, ходить в защитных повязках в общественных местах и ездить в транспорте мы будем еще несколько месяцев.

Коронавирус в Иркутске, 19 мая: за уход из обсерватора предстоит заплатить штраф

Штраф за уход из обсерватора в Иркутске во время коронавируса предстоит выплатить всем, кто нарушит режим и самовольно покинет здание. Кстати, уже выявлено девять нарушителей, которым предстоит раскошелиться на круглую сумму.

- Дела переданы в суд, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Их ждет штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Сейчас в регионе развернуто 11 обсерваторов. В них изолированы 402 человека. Всего же с 1 апреля через них прошли 2146 граждан, приехавших их других стран или областей России, где на тот момент была неблагополучная ситуация по коронавирусу. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 18 мая, у 57 человек из этого числа обнаружен вирус.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 мая 2020 года.