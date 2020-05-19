Вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T09:50:12+03:00

Он стал седьмой жертвой этой болезни в регионе

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что седьмой умерший от коронавируса в Иркутской области - это 58-летний вахтовик, приехавший работать на нефтяное месторождение на севере региона из Татарстана. Спасти мужчину не смогли. Он умер в Усть-Кутской больнице. Об этом сообщили на оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией в регионе.

Пятеро умерших - жители Иркутска, пожилые люди, заразившиеся в результате контактов в городе либо с родными. Шестой - тоже приезжий, отправившийся работать в Бодайбо из Оренбурга.

Напомним, что на месторождениях Иркутской области сейчас объявлен карантин, запрещены любые перемещения. Работают врачи, развертываются полевые госпитали. Как минимум до 28 мая новых рабочих принимать не будут. Руководству компаний предложено изменить тактику работы с кадрами и приглашать на работу местных жителей, тем более, что сейчас это актуально. А привозить из других регионов только "штучных" специалистов, тщательно соблюдая санитарные правила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учится по «Вайберу», а выпускной в онлайне: единственная 11-классница в школе из сибирской глубинки на самоизоляции готовится к последнему звонку

17-летняя Полина Шик из села Идеал записывает песню для виртуального праздника (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU