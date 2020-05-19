2020-05-19T09:50:12+03:00
Общество

Вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области от коронавируса

Он стал седьмой жертвой этой болезни в регионе
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области от коронавируса.Вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области от коронавируса.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Стало известно, что седьмой умерший от коронавируса в Иркутской области - это 58-летний вахтовик, приехавший работать на нефтяное месторождение на севере региона из Татарстана. Спасти мужчину не смогли. Он умер в Усть-Кутской больнице. Об этом сообщили на оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией в регионе.

Пятеро умерших - жители Иркутска, пожилые люди, заразившиеся в результате контактов в городе либо с родными. Шестой - тоже приезжий, отправившийся работать в Бодайбо из Оренбурга.

Напомним, что на месторождениях Иркутской области сейчас объявлен карантин, запрещены любые перемещения. Работают врачи, развертываются полевые госпитали. Как минимум до 28 мая новых рабочих принимать не будут. Руководству компаний предложено изменить тактику работы с кадрами и приглашать на работу местных жителей, тем более, что сейчас это актуально. А привозить из других регионов только "штучных" специалистов, тщательно соблюдая санитарные правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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