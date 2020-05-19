Аптека в Иркутске продавала маски только с условием покупки другого товара

19 Май 2020 2020-05-19T10:06:08+03:00

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Хочешь купить медицинскую маску – купи заодно что-то из лекарств, или хотя бы антисептик для рук... С таким условием и не иначе продавала маски одна из аптек Иркутска. Об этом узнала антимонопольная служба и вынесла обществу с ограниченной ответственностью предупреждение.

« В предупреждении указано, что необходимо прекратить действия, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции, - сообщили в УФАС по Иркутской области. - В этой аптеке маски продаются исключительно с иными, дополнительными товарами, в покупке которых потребитель может быть не заинтересован. И это является нарушением закона защите конкуренции».

Компания теперь должна не только прекратить свою «практику», но и не допускать в дальнейшем подобных нововведений, как при продаже масок, так и других товаров повышенного спроса во время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU