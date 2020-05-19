2020-05-19T13:58:26+03:00
Общество

На неделю ограничат движение по улице Желябова в Иркутске

Ремонт там начнется 20 мая
Мария КНЯЗЕВА
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На неделю ограничат движение по улице Желябова в ИркутскеНа неделю ограничат движение по улице Желябова в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на неделю ограничат проезд по улице Желябова. За окном плюсовые температуры, а это значит, что настало время диагностики и планового ремонта теплосети в региональном центре. Уже завтра, 20 мая, с 09.00 утра движение будет затруднено на участке по улице Желябова из-за ремонтных работ.

«Движение будет невозможно по центральной полосе данной улицы от улицы Сухэ-Батора в сторону улицы Каландаришвили», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Рабочие планируют провести необходимый ремонт до 27 мая, обещают, что в данный день в 20.00 проезд по данному участку уже будет свободен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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