На неделю ограничат движение по улице Желябова в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске на неделю ограничат проезд по улице Желябова. За окном плюсовые температуры, а это значит, что настало время диагностики и планового ремонта теплосети в региональном центре. Уже завтра, 20 мая, с 09.00 утра движение будет затруднено на участке по улице Желябова из-за ремонтных работ.
«Движение будет невозможно по центральной полосе данной улицы от улицы Сухэ-Батора в сторону улицы Каландаришвили», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Рабочие планируют провести необходимый ремонт до 27 мая, обещают, что в данный день в 20.00 проезд по данному участку уже будет свободен.
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