19 Май 2020 2020-05-19T14:08:49+03:00

Движение по улице Баррикад ограничат до конца июля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Недоступны для проезда будут три полосы проезжей части

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Время – активная пора для коммунальных служб. С приходом плюсовых температур в городе и отключением отопления начинается плановый ремонт и диагностика тепловых сетей. За лето надо успеть подготовиться к новому отопительному сезону. Так, в связи со строительно-монтажными работами на теплосети движение на улице Баррикад ограничат на длительное время.

«С 9.00 9 июня до 20.00 30 июля движение по улице Баррикад на участке от улицы Ленской до улицы Зимней будет ограничено», - сообщает администрация города Иркутска.

Как уточняет «Оператор тепловых сетей Иркутска», закрыты будут три полосы на данном участке. Чтобы не создавать пробок на дорогах, если есть возможность объезда, планируйте маршрут заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU