19 Май 2020 2020-05-19T15:27:00+03:00

240 миллионов рублей получит Иркутская область на выплаты медикам в мае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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22 миллиарда рублей – такую сумму выделят из федерального бюджета на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в стране. Более 3, 5 миллиардов из них предназначены для регионов СФО. Больше всех получит Новосибирская область – 729, 06 миллионов рублей. В Красноярский край переведут 543, 53 миллиона рублей.

«В Иркутскую область для стимулирующих выплат поступит транш в размере 240 миллионов 356,1 тысячи рублей», - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – «Также федеральное правительство России внесло изменения в документы. Теперь стимулирующие доплаты медработники получат без привязки ко времени, за сам факт работы с пациентами с коронавирусом».

Кроме того, на выплаты могут рассчитывать теперь и водители скорой помощи, которые работают по договору – на аутсорсинге.

Фото предоставлено Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU