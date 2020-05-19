19 Май 2020 2020-05-19T16:20:13+03:00

Бастрыкин держит на контроле расследование дела о превышении должностных полномочий полицейских в Усолье-Сибирском Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель СК РФ потребовал от подчиненных доклад о том, как идет следствие

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин держит на контроле расследование уголовного дела, возбужденного на полицейских из Усолья-Сибирского. Им вменяется статья о превышении должностных полномочий, а конкретно, насилие по отношению к одной из жительниц города. Глава ведомства потребовал доклад о том, как ведется следствие.

- В одном из федеральных СМИ опубликована позиция потерпевшей по уголовному делу, которая сообщила о затягивании следствия, - отметили в СУ СК РФ.

После этого Александр Бастрыкин и поручил предоставить ему все сведения по расследованию дела, о том, как выясняются обстоятельства преступления, и по обвиняемым. Отметим, следствие ведется центральным аппаратом СК России, размещенным в Сибири.

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ИСТОЧНИК KP.RU