Бастрыкин держит на контроле расследование дела о превышении должностных полномочий полицейских в Усолье-Сибирском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин держит на контроле расследование уголовного дела, возбужденного на полицейских из Усолья-Сибирского. Им вменяется статья о превышении должностных полномочий, а конкретно, насилие по отношению к одной из жительниц города. Глава ведомства потребовал доклад о том, как ведется следствие.
- В одном из федеральных СМИ опубликована позиция потерпевшей по уголовному делу, которая сообщила о затягивании следствия, - отметили в СУ СК РФ.
После этого Александр Бастрыкин и поручил предоставить ему все сведения по расследованию дела, о том, как выясняются обстоятельства преступления, и по обвиняемым. Отметим, следствие ведется центральным аппаратом СК России, размещенным в Сибири.
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