В Иркутской области дети, находящиеся на полном соцобеспечении, будут бесплатно получать питание в школах
Теперь дети, которые находятся на полном государственном обеспечении в организациях соцобслуживания, будут бесплатно питаться в школах. Проект соответствующего закона принят в окончательном чтении на сессии Заксобрания региона 20 мая и вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
Уточним, что законопроект был внесен Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой.
Кроме того, парламентарии на сессии одобрили закон о порядке компенсации расходов на организацию бесплатной перевозки учащихся. Субсидии будут предоставлять на основании соглашения между администрациями муниципалитетов в размере фактических затрат. И предусмотрены они на расходы по перевозке детей в школы, которые находятся в других МО. Сегодня в регионе проживают 243 учеников в 6 муниципалитетах, которых возят на учебу в другие территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Денис Некипелов получил удостоверение депутата Законодательного Собрания Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU