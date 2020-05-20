2020-05-20T09:06:05+03:00
Общество

В Иркутской области дети, находящиеся на полном соцобеспечении, будут бесплатно получать питание в школах

Соответствующий закон принят на сессии Заксобрания 20 мая
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Теперь дети, которые находятся на полном государственном обеспечении в организациях соцобслуживания, будут бесплатно питаться в школах. Проект соответствующего закона принят в окончательном чтении на сессии Заксобрания региона 20 мая и вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Уточним, что законопроект был внесен Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой.

Кроме того, парламентарии на сессии одобрили закон о порядке компенсации расходов на организацию бесплатной перевозки учащихся. Субсидии будут предоставлять на основании соглашения между администрациями муниципалитетов в размере фактических затрат. И предусмотрены они на расходы по перевозке детей в школы, которые находятся в других МО. Сегодня в регионе проживают 243 учеников в 6 муниципалитетах, которых возят на учебу в другие территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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