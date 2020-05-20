2020-05-20T10:37:47+03:00
Общество

Изменения в закон о выборах губернатора Иркутской области внесены

Теперь главой региона может стать самовыдвиженец
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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На сессии Законодательного Собрания Иркутской области парламентарии внесли изменения в закон о выборах губернатора Приангарья. Так, одно новшество, предложенное депутатом Евгением Сарсенбаевым, предусматривает, что кандидатом на выборах главы региона может стать самовыдвиженец. Для этого ему нужно собрать в свою поддержку подписи - 0,5% от общего числа избирателей.

Избирком в дальнейшем проверит 20% этих подписей.

Еще одно изменение касается увеличения затрат на выборы, а именно размер избирательного фонда кандидата в губернаторы. Он не может превышать для одного кандидата 120 млн рублей. В случае повторного голосования – 150 млн рублей. Сейчас эти суммы составляют 60 млн и 70 млн рублей соответственно.

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Вопрос был внесен вместе с двумя другими альтернативными законопроектами

ИСТОЧНИК KP.RU

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